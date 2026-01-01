30 катастрофи със сериозни материални щети, без пострадали, и над 80 души, ранени от поледиците в София - това е равносметката към момента през днешния ден, в който зимата се завърна с пълна сила и обилен снеговалеж в столицата.

В сутрешните часове имаше усложнения на пътно-транспортната обстановка и градският транспорт, обясниха от Пътна полиция и посочиха, че са предприети всички мерки за осигуряване на безопасността на движението по най-натоварените участъци. През нощта предстои падане на температурите и заледяване на пътното платно, затова основните пътища ще бъдат почиствани редовно и опесъчавани. Осигурени са допълнителни екипи на полицията за сигнали и помощ на хората.

До момента в София са регистрирани 30 катастрофи, като всички са с материални щети, но няма пострадали, каза на брифинг пред медиите старши инспектор Георги Митев от отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Сред основните причини са несъобразена скорост и зле почистени пътища.

Той допълни, че „Пътна полиция“ държи постоянна връзка със службите за снегопочистване и сигнализира за местата, на които е усложнено движението. Постоянно се държи контакт със "стопаните на пътищата" – Столична община.

По-рано днес стана ясно, че над 80 души са потърсили помощ в столичната болница "Пирогов" само за шест часа - от 8 до 14:00 ч. заради поледиците в София. 17 от тях са приети за лечение. Най-младият пациент с травма след падането на леда е на 20 години, а най-възрастният е над 80-годишен. Две жени на около 60 години са с по-тежки травми.

София е в снежен капан днес, след като тази нощ над цялата страна започна преминаването на студен атмосферен фронт. При понижението на температурите на много места, предимно в Северна България, дъждът премина в сняг, а София осъмна побеляла от сняг.

От Столичния инспекторат обявиха, че улиците се чистят от 109 снегорина.

БТА

Привечер от северозапад валежите ще спират. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. През нощта облачността ще намалее, над по-голямата част от страната до ясно време. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, с който ще продължи да нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, в София – около минус 8°. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността, посочват от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

