Голяма авария спря парното и топлата вода в столичния квартал „Люлин“ 3, 4, 5 и 6, както и в части от „Дианабад“, „Лозенец“, „Младост“ 1 и 2 и „Изток“, става ясно от справка на сайта на „Топлофикация София“.

Очакваното възстановяване на аварията в районите на „Люлин“ 3,4,5 и 6 е на 8 януари 2026, към 23:45.

Аварията в кв. „Младост“ 1 е при бл. 1, 2А, 7, 8, 9, 11, ул. "Йерусалим" № 8, 12. Очаквано възстановяване на 9 януари 2026, 20:00. При „Младост“ 2 е между: ул. "Свети Киприян", бул. "Александър Малинов", бул. "Андрей Ляпчев" и бул. "Андрей Сахаров", където очаквано възстановяване ще е на 9 януари 2026, 16:00.

В „Лозенец“ проблемът в участъка между: бул. "Арсеналски", ул. "Бяла", ул. "Д. Хаджикоцев". Очаквано възстановяване на 9 януари 2026, 14:00. Отново в квартала има друга авария на бул."Христо Смирненски" 60, 62, 64, бул."Свети Наум" 45, 45а, 49, за която очаквано възстановяване е на 9 януари 2026, 20:00.

В „Дианабад“ аварията е при бл. 32, 33, 33А,61, ул. "Крум Кюлявков" № 25, бул. "Г. М. Димитров" № 58. Очаквано възстановяване на 10 януари 2026, 20:00.

В район „Изток“ спирането на топлоподаването е на ул.А.П.Чехов, бл.58-А, бл.60, бл.62, ул.Тинтява №12, ул.Тодор Стоянов №28. Очаквано възстановяване на 9 януари 2026, 20:00.