САЩ остават стратегически партньор за ЕС, продължаваме да работим в области от общ интерес, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с решението на Вашингтон за оттегляне от 66 международни организации.

Не е необходимо да имаме съгласие по всички въпроси с нашите международни партньори, ЕС продължава да спазва международните си задължения, добави той, цитиран от кореспондентът на БТА Николай Желязков. По неговите думи Евросъюзът запазва подкрепата за сътрудничеството при опазването на околната среда и научните изследвания.

В Украйна имаме общ интерес със САЩ за постигане на справедлив и траен мир, в Близкия изток приветстваме усилията на Вашингтон за Газа и в защита на цивилното население. ЕС получи едни от най-добрите мита за търговия със САЩ, отбеляза говорителят и добави, че Вашингтон сам определя политиката си към своите партньори.

По негови думи налагането на санкции срещу Русия заради войната в Украйна също е споделена цел между ЕС и САЩ. Усилията, полагани от Русия за заобикаляне на санкциите, показват ефективността на предприетите мерки и отражението им върху руската икономика, посочи говорителят.

По повод задържаните от САЩ танкери той поясни, че страните от ЕС преценяват как да прилагат санкциите срещу т. нар. руски сенчест флот за незаконна търговия с петрол. Говорителят уточни, че държавите от ЕС в тези случаи действат в рамките на своето национално законодателство.