Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Европейският съюз се движи "в много лоша посока". Коментарът му дойде, след като ЕС наложи глоба на социалната мрежа "Екс".

Компанията "Екс" на Мъск беше глобена със 120 млн. евро (140 млн. долара) от европейските технологични регулатори миналата седмица за нарушаване на правилата за онлайн съдържание, припомня Ройтерс.

"Европа се движи в много лоша посока", каза Тръмп пред журналисти на събитие в Белия дом и допълни, че очаква да получи пълен доклад за случая по-късно днес.

"Не зная как могат да го правят", каза Тръмп. По думите му милиардерът Илон Мъск не му се е обаждал и не е искал помощ от него по случая.

ЕС: Мъск е добре дошъл в Европа

"Европа трябва да бъде много внимателна", предупреди Тръмп.

Той каза също, че ще наложи тежки мита върху вноса на изкуствени торове от Канада, ако това се наложи.

"Много от тях идват от Канада и ние ще им наложим тежки мита, ако се наложи, защото това е начинът, по който искаме да стимулираме нашите производители", заяви Тръмп по отношение на вноса на изкуствени торове от Канада.

Тръмп заплаши да наложи и допълнителни 5-процентни мита на Мексико, като заяви, че страната нарушава договор за споделяне на вода със САЩ.

"Ако Мексико не отговори на нашите искания, това ще е много несправедливо спрямо нашите фермери, които заслужават тази толкова нужна вода", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".