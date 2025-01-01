Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че въоръжените сили на страната му са унищожили пристанище, използвано от кораби, обвинени в участие в наркотрафик във Венецуела, което е възможно първото наземно нападение от началото на американската военна кампания срещу наркотрафика в Латинска Америка, предаде Франс прес.

Вашингтон оказва от месеци силен натиск върху Каракас, като се опитва да принуди президента Николас Мадуро, когото обвинява, че ръководи обширна мрежа за трафик на наркотици, да напусне поста си, отбелязва АФП.

Досега те са нанесли около 30 удара срещу кораби на предполагаеми трафиканти, като са причинили смъртта на близо 107 души в Карибско море и Тихия океан.

"Имаше голяма експлозия в пристанищната зона, където се товарят корабите с наркотици. Затова ударихме всички кораби и сега удряме зоната, и вече я няма", заяви вчера американският президент от резиденцията си Мар а Лаго, където прие израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Той не разкри мястото на удара, като просто посочи, че е бил нанесен "по крайбрежието". Тръмп отказа да разкрие и дали операцията е била проведена от армията или от ЦРУ.

Доналд Тръмп от няколко седмици заплашваше с наземни удари срещу наркокартелите в Латинска Америка, но досега не беше потвърден нито един такъв удар, отбелязва АФП.

Според Си Ен Ен и в. "Ню Йорк таймс" става въпрос за удар с дрон, насочен към изолирано пристанище, използвано от венецуелската наркобанда "Трен де Арагуа" за съхранение на наркотици и товаренето им на кораби с цел износ. По време на удара на мястото не е имало никого, така че няма жертви, според двете медии, които се позовават на анонимни източници, запознати с случая.

Президентът Тръмп беше разпитан от журналисти след намек за такъв удар в интервю, излъчено в петък.

В радиоинтервю с милиардера Джон Кациматидис, един от неговите поддръжници, Доналд Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар по "голям обект, от който идват корабите", която според него се използва за строежа на кораби, използвани за трафик на наркотици.

"Преди две нощи ние я унищожихме. Така че ние ги ударихме много силно", увери той, като даде да се разбере, че операцията е била проведена в сряда, на 24 декември.

Не беше ясно веднага каква цел е била поразена, както и коя американска агенция е действала, отбелязва на свой ред Ройтерс.

На въпроса дали ЦРУ е извършило атаката, Тръмп отговори: „Не искам да казвам това. Знам точно кой е бил, но не искам да казвам кой е бил“. Американският президент по-рано заяви, че е упълномощил ЦРУ да извършва тайни операции във Венецуела.

Нито Пентагонът, нито Белият дом потвърдиха тези изявления.

От своя страна, правителството на Венецуела не е направило никакъв официален коментар по повод на този удар. Атаката може значително да влоши напрежението с венецуелския президент Николас Мадуро, чието оттегляне САЩ се опитват да постигнат чрез военен натиск в Карибския басейн, отбелязва АФП.

Вчера американската армия съобщи за нов удар в източната част на Тихия океан срещу кораб, "участвал в операции за наркотрафик", при който са загинали двама души.

Администрацията на американския президент не е представила досега доказателства, че атакуваните кораби действително са превозвали наркотици, отбелязва АФП.

Вашингтон разположи значителни военни сили в Карибския басейн и наложи блокада на Венецуела, насочена срещу петролни танкери, подложени на санкции. Венецуелският президент Николас Мадуро отхвърля американските обвинения и твърди, че САЩ се опитват да го свалят от власт, за да се сдобият с венецуелския петрол - основния ресурс на страната.