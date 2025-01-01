Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че от 17 седмици страната му е подложена от САЩ на психологическа война, предаде Франс прес.

Мадуро прикани венецуелската армия да остане непоклатима и в състояние на тревога пред разполагането на американски военни в Карибския регион.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди на ЦРУ да действа нелегално във Венецуела и припомни, че не изключва военна интервенция, но същевременно каза, че ще говори с Мадуро.

САЩ разположиха най-големия си самолетоносач в Карибския регион, както и флотилия от военни кораби и изтребители в рамките на операция срещу трафика на дрога, насочена по-специално срещу Венецуела.

"От 17 седмици империалистични чужди сили заплашват постоянно да нарушат мира на Карибите, в Южна Америка и във Венецуела под фалшив и екстравагантен претекст“, заяви Мадуро в предварително записано обръщение към венецуелските военни по повод 105-ата годишнина от създаването на венецуелската военна авиация.

„17 седмици на психологическа война, на неморален натиск, който вместо да изплаши нашия народ, събути една невероятна съпротивителна сила, събуди националната съвест“, добави Мадуро.

По време на церемонията за годишнината от авиацията министърът на отбраната на Венецуела Владимир Патрино Лопес пък разкритикува военното сътрудничество на САЩ с някои от съседите на Венецуела. Той нарече правителствата на тези страни „сервилни и подаващи се империалистичната игра, за да милитаризират Карибите и да превърнат Карибско море в едно затворено море, подчинено на техните интереси“.

Преди броени дни Доминиканската република разреши на американската армия да използва основното й летище и военна база. Тринидад и Тобаго пък проведоха със САЩ военни учения в последните седмици.

Вашингтон засилва натиска срещу Мадуро и обяви награда от 50 милиона долара за информации, които ще доведат до залавянето на венецуелския лидер, обвиняван от САЩ, че ръководи организация, наречена „Картел де лос солес“, дефинирана от Вашингтон като терористична.

САЩ нанесоха и около 20 удара по предполагаеми кораби на наркотрафиканти, като убиха най-малко 83 души. Венецуелските власти казват, че разполагането на американски военни в региона цели свалянето на Мадуро от власт и поемането на контрола върху петролните резерви на страната.