Нова година във Велико Търново с много музика, песни и танци, банички с късмети и вино за всички, голямо хоро и зрелищни фойерверки.

Това съобщи кметът на града Даниел Панов в профила си във Фейсбук.

На сцената пред Общината преди полунощ ще излязат Трио „The Unique Voices“, Коцето-Калки и Мартина Табакова.

Точно в полунощ небето над Велико Търново ще бъде озарено от празнична заря.

Веднага след фойерверките започва голямото Новогодишно хоро начело с Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“.

Кулминация на нощта ще са хитовете на обичаната рок-група „Тангра“.