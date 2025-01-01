Правителството прие Решение за изменение на Решение № 626 на Министерския съвет от 2025 година за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

С него се удължава срока на издаденото разрешение на „КОМЕРЦБАНК“ АД за предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии чрез „ДИДЖИТЪЛ ТЕХНОЛЪДЖИ СЕНТЪР КОМЕРЦБАНК АГ – КЛОН СОФИЯ“ за изключително ползване от „КОМЕРЦБАНК ЕВРАЗИЯ“ АД в Руската федерация до 31 март 2027 г.