Правителството в оставка на посленото заседание за тази година прие нов План за действие при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване. Този план ще замени действащия към момента такъв, приет през 2022 г.

Планът регламентира нови актове на незаконна намеса като нерегламентирания достъп на безпилотни летателни системи в охраняемите граници на гражданските летища за обществено ползване. Това допълнение се налага поради зачестили случаи на неправомерно навлизане на безпилотни летателни системи в контролираните зони на летищата, което представлява съществена заплаха за сигурността и нормалното функциониране на гражданското въздухоплаване.

"В тази връзка деянието се квалифицира като акт на незаконна намеса, което позволява предприемане на конкретни мерки за превенция и реагиране в подобни ситуации", посочват от Министерски съвет.

Определят се редът за известяване, реагиране и управление на силите и средствата при овладяване на извънредни ситуации и кризи, както и процедурите за информиране на чужди държави и международни организации съгласно международните договори, по които България е страна.