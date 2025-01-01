Министерският съвет (МС) реши да бъде изпратена дипломатическа нота до Посолството на САЩ в София във връзка със засилване на партньорството в областта на достъпа до данните за съдимост, като част от мерките за покриване на критериите за присъединяване на България към Програмата за безвизово пътуване на САЩ.

Партньорството, чиято цел е защита на националната сигурност на двете страни, е свързано с осъществяването на обмен на информация между компетентните институции, посочват от МС.

Обменът на информация за съдимост на гражданите е изискване към държавите, които желаят да се присъединят към Програмата на Съединените американски щати за безвизово пътуване, създадена през 1986 г. Тя позволява на гражданите на държавите, включените в нея да пътуват до САЩ без виза за период до 90 дни с цел туризъм или бизнес.