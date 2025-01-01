Мъж на 50-годишна възраст е загинал след като е бил блъснат от пътнически влак на крайградската железница в района на гръцката столица Атина, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. Инцидентът е от ранните часове на тази сутрин, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Според първоначалната информация мъжът е пресичал релсите в затворен и ограден участък в Ано Лиосия, част от метрополния район на Атина, отивайки на работа и не е видял приближаващия се влак. Пострадалият е транспортиран с линейка до най-близката болница, където е починал от травмите си.

От гръцката железопътна компания Hellenic Train информираха, че ще окажат пълно съдействие на властите за разследването. Инцидентът е довел и до значителни закъснения на други влакове по някои маршрути.