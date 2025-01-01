Част от системите на влаковете в метрото, осигуряващи безопасността на движението, управлението и диагностиката на вагонното оборудване в реално време, както и за откриване и потушаване на пожари, са руско производство, посочват от пресслужбата на Министерски съвет.

От там добавят, че необходимите за тях резервни части са строго специфични и няма възможност да бъдат заменени с оборудване от друг производител. За това се налага правителството да разреши използването на предвидената дерогация от въведени забрани по регламент 833/2014 г. По този начин ще се гарантира ефективната поддръжка на метрото в технически изправно състояние и съответно – сигурността на над 400 000 пътници ежедневно.

Решението се приема на основание чл. 5к, параграф 2, буква „в“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, допълват от пресслужбата на МС.