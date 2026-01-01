Окръжният съд в Смолян остави без уважение искането на 34-годишния Тодор Гочев от Девин за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“. Мъжът е обвинен в опит за убийство на леля си, извършено в условията на домашно насилие и опасен рецидив.

Според обвинението на 18 юни 2025 г. Гочев е нападнал своя роднина - 66-годишната Йордана Бадева, която го е отгледала като собствен син, и я е хвърлил от третия етаж на изоставена сграда в Девин. Жената е паднала на приземния етаж. Случаят е станал в сграда близо до професионалната гимназия в града, която често е посещавана от бездомни хора.

В съдебната зала окръжният прокурор Недко Симов, който е и наблюдаващ делото, каза, че искането за по-лека мярка е неоснователно. По думите му в хода на разследването са събрани множество доказателства, включително показания на пострадалата, която сочи обвиняемия като извършител.

Разпитани са и двама непълнолетни свидетели, които са видели падането на жената от третия етаж. Според прокуратурата Гочев е заплашвал свидетелите да мълчат.

Адвокат Бойко Младенов - защитник на обвиняемия, заяви, че твърденията на обвинението не са подкрепени с достатъчно доказателства. Според адвоката новото обвинение е повдигнато с цел да се удължи срокът на задържането. Той каза, че Гочев има постоянен адрес и работа и настоя за по-леката мярка „домашен арест“.

В последната си дума пред съда обвиняемият заяви, че е невинен. Той отрече да е извършил престъплението и каза, че ако е бил виновен, не би останал в България.

Тодор Гочев е задържан от юли миналата година. Първоначално наказателното производство е образувано за причиняване на телесна повреда по чл. 129 от Наказателния кодекс под наблюдението на Районната прокуратура в Смолян.

В хода на разследването обаче са събрани доказателства, че случаят се отнася до опит за убийство в условията на домашно насилие и материалите са изпратени по компетентност на Окръжната прокуратура. За извършеното престъпление се предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода.