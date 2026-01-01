14-годишната Харпър Бекъм е на път да се превърне в британската версия на Кайли Дженър с дебютната си козметична линия

28-годишната Кайли Дженър е само на 18 години, когато дебютира с продуктите си за устни Kylie Lip Kits. Успехът на линията ѝ я направи най-младата милиардерка, изградила собствено богатство, според Forbes, едва на 21 години.

Изглежда, че Харпър се стреми към подобен успех. Съобщава се, че 14-годишната Бекъм планира скоро да пусне своята линия, след като вече е провела тайна фотосесия за новата серия в Лондон.

Насочена към поколението Z и поколението Alpha, линията за красота е вдъхновена от южнокорейската козметика и се очаква да излезе на пазара в края на лятото.

Харпър има и перфектния ментор – майка ѝ Виктория, която е известна със своята популярна козметична линия.

„Това отдавна е мечта на Харпър – всичко е било движено и ръководено от нея. Тя е невероятно впечатляваща млада дама“, каза източник.