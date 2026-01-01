Бруклин Пелц Бекъм, син на британската звездна двойка Дейвид и Виктория Бекъм, заяви, че не иска да се помири с родителите си след семеен разрив, който описа в дълга публикация в социалните мрежи в понеделник.

26-годишният мъж каза, че родителите му контролират публикациите в пресата за семейството му и се опитват да „съсипят“ връзката му със съпругата му Никола Пелц Бекъм. „Не искам да се помиря със семейството си“, написа той в публикация до своите 16,2 милиона последователи в Instagram. „Не ме контролират, за първи път в живота си отстоявам себе си.“ Бруклин е най-големият син на бившия капитан на английския футболен отбор Дейвид и модна дизайнерка и поп звездата Виктория.

Бруклин се ожени през 2022 г. за Никола, американска актриса и дъщеря на милиардера бизнесмена Нелсън Пелц и бившия модел Клаудия Хефнър Пелц

Говорители на Дейвид и Виктория Бекъм не отговориха веднага на искането за коментар относно изявленията на сина им. „Родителите ми се опитват безкрайно да разрушат връзката ми още отпреди сватбата ми и това не е спряло“, каза Бруклин Пелц Бекъм. „Майка ми отмени изработката на роклята на Никола в последния момент, въпреки колко развълнувана беше да носи нейния дизайн, принуждавайки я спешно да си намери нова рокля“. Бруклин продължи да твърди, че майка му е „отвлякла“ първия му танц с Никола в деня на сватбата им и е танцувала „неподходящо върху мен“ пред стотици гости, добавяйки, че никога не се е чувствал по-„неудобно или унижено“ в живота си. Той също така твърди, че съпругата му е била „неуважавана“ от семейството му и че не е била поканена на 50-ия рожден ден на баща му. „Моето семейство цени публичното изтъкване и подкрепата над всичко. Бранд Бекъм е на първо място“, добави той. В заключение той каза, че е израснал с „непреодолима тревожност“, но сега е намерил „мир“.