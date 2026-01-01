"ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато тя е на Сорос" - това зяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на парламента, като отбеляза, че "петроханците днес приключиха".

Коментарът му е във връзка с гласуваното по-рано в парламента, а именно задължаването на Министерския съвет да внесе проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир.

Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир

„Видях, че Сороското правителство се е развълнувало за приемането на решение за ратификация на Съвета за мир на президента Тръмп. Явно Сорос и синът им ще ги шляпкат. ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато тя е на Сорос. Видяхте ги ясно как громят Америка, как громят президента на Америка. Петроханците днес приключиха“, заяви лидерът на „ДПС-Ново начало“.

По-рано днес служебният министър-председател Андрей Гюров заяви, че ако парламентът вземе решение за присъединяването ни към Борда за мир на Тръмп, кабинетът ще сезира Конституционния съд. Причината е - да се установи дали текстовете на този устав за мир не влизат в противоречие с българската Конституция и законите в страната, обясни служебният външен министър Надежда Нейнски.