Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с решението на САЩ да разрешат за месец на руската страна отново да продава петрол, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Разбираме, че става дума за временно изключение и с ограничен обхват, посочи говорителят. ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени. Тези мерки остават в сила дори при днешното състояние на петролния пазар, добави той.

По неговите думи ценовият таван намалява приходите за Русия от износ на петрол, без да се нарушава стабилността на пазарите. Говорителят поясни, че тази мярка не е довела до намаляване на обемите на руския петролен износ.

Русия печели по 150 милиона долара на ден допълнително от продажбата от петрол от началото на конфликта в Близкия изток. Вероятно тя е най-големият печеливш, добави говорителят. Русия не трябва в никакъв случай да се възползва от войната в Иран, настоя той.