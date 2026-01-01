Напрежение между Гърция и Турция. Атина разположи средства за противовъздушна отбрана на близки до Турция острови.

Атина разположи противовъздушна батарея на малкия остров Карпатос между островите Крит и Родос, предава БНР .

Целта на гръцкото министерство на отбраната е да се осигури защита на военноморската база на остров Крит, където са разположени американски изтребители и кораби. За охрана Гърция разположи и изтребители в повишена готовност на остров Лимнос.

Анкара изтълкува това като нарушаване на статута на демилитаризация на островите.

"Гръцкото отбранително решене не подлежи на коментар", отговориха от гръцкото правителството.

От министерството на отбраната в Анкара заявиха, че "такива ситуации между съюзници в НАТО са неприемливи на фона на продължаващите кризи", съобщават гръцките медии.

Въпреки срещите на ръководителите на двете страни, които според тях са в дух на добросъседство, напрежението в Егейско море остава.

Гръцки депутати заявиха, че Анкара трябва да изтегли изтребителите си от "окупираната част на Кипър".

Политически наблюдатели и анализатори в Атина коментирлат, че Турция не е съгласна с разполагане на военни сили на островите в Егейско море, докато Атина счита това за свое право и няма да отстъпи.