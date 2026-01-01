Робот в Макао беше отведен от полицията, след като уплашил възрастна жена, която по-късно е била приета в болница, съобщават Macau Post и South China Morning Post.

Инцидентът е станал миналия четвъртък вечер близо до жилищен комплекс в квартал Патане. Около 21:00 часа 70-годишна жена вървяла по улицата и гледала телефона си, когато внезапно забелязала хуманоиден робот - модел Unitree G1 - точно зад себе си.

Реакцията ѝ била силно отрицателна. Видео, разпространено онлайн, показва как жената се кара на робота, докато минувачи наблюдават ситуацията. Тя се оплаквала, че машината я е „уплашила“.

„Ще ми докараш инфаркт!“, извикала тя. „Нямаш ли си друга работа? Защо се занимаваш с такива глупости? Полудял ли си?“

По време на словесната ѝ тирада роботът вдига ръце - жест, който изглежда като извинение или опит за успокоение.

По-късно видеото показва как двама полицаи отвеждат робота от мястото на инцидента. Един от служителите дори поставя ръка на рамото му, което придава на сцената почти комичен вид.

По информация на полицията роботът принадлежи на образователен център в Макао и е бил използван за промоционални дейности. Машината е върната на своя оператор - 50-годишен мъж, който е получил предупреждение да проявява по-голямо внимание при използването на робота на обществени места.

Представител на центъра Тоуин Мак обясни пред TDM, че роботът напускал района, когато се случил инцидентът. Жената спряла по средата на тротоара, за да провери телефона си, а роботът останал зад нея, тъй като не могъл да я заобиколи. Когато тя се обърнала и видяла машината със светнати светлини, се уплашила.

След пристигането на полицията жената заявила, че се чувства зле и поискала да бъде откарана в болница. По-късно е била изписана след преглед и лечение и е заявила, че няма да подава жалба. Полицията потвърди, че не е имало физически контакт или наранявания.

Историята предизвика много реакции в китайските социални мрежи. Много потребители се шегуваха, че полицията е „арестувала“ робота, а други започнаха дискусия за безопасността и етичните въпроси около използването на роботи на обществени места.