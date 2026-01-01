Министерството на отбраната на Турция съобщи, че балистична ракета, изстреляна от Иран, е била свалена в турското въздушно пространство от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Това е третият подобен инцидент за малко повече от седмица, предаде АФП.

„Балистичен боеприпас, изстрелян от Иран и навлязъл във въздушното пространство на Турция, беше неутрализиран от средства на системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, се казва в изявление на министерството.

На 4 март Турското министерство на националната отбрана обяви първия подобен инцидент. Тогава иранска балистична ракета, преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия и насочила се към Турция, беше успешно прихваната от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Отломки от прехващащия боеприпас паднаха в района на градчето Дортьол в окръг Хатай. В отговор на този случай, Турция незабавно подчерта правото си да реагира на всяко враждебно отношение и призова всички страни да се въздържат от действия, които биха разширили конфликта в региона.Ситуацията ескалира на 9 март, когато Министерството на отбраната на Турция съобщи за втори случай. Отново иранска балистична ракета навлезе в турското въздушно пространство, преди да бъде унищожена от отбранителните сили на НАТО. Този път части от боеприпаса паднаха в югоизточната провинция Газиантеп, макар и без данни за жертви. Вследствие на тези инциденти, като конкретна институционална мярка, НАТО предприе стъпки за засилване на въздушната отбрана на Турция, включително разполагането на зенитно-ракетна система „Пейтриът“ в окръг Малатия, с цел осигуряване на подкрепа при опазването на въздушното пространство.Последното събитие, трето поред за малко повече от седмица, отново включва иранска балистична ракета, навлязла в турското въздушно пространство и неутрализирана от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Тези повтарящи се инциденти поставят сериозни въпроси относно стабилността в региона и изискват непрекъснато и внимателно проследяване.