Два частично корозирали 82 мм осколъчни снаряда с взриватели и стабилизатори бяха унищожени в учебен център „Сливница“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Снарядите са били открити късно вечерта в четвъртък в квартал „Враждебна“ в София по време на строителни работи.

Унищожиха 60-сантиметров снаряд, открит във водоем в Казанлък (СНИМКА)

Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски. Снарядите са били унищожени от специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев, информираха от МО.

Вчера специализиран екип от батальон за защита на силите от състава на Втора механизирана бригада – Стара Загора унищожи силно корозирал 122 мм снаряд, откртит до водоем в Казанлък.