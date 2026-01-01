Гражданската инициатива „Чист въздух за Сливен“ започна подписка срещу инвестиционно предложение на Общината за промяна на предназначението на близо 400 декара общински пасища в защитената зона „Каменски баир“ от мрежата „Натура 2000“. Това съобщиха от сдружението.

Защитената зона „Каменски баир“ обхваща 1651,65 хектара пасища и открити земеделски земи северно от село Камен, община Сливен. Територията е важна за опазването на над 50 значими вида птици, сред които царски орел, орел змияр, египетски лешояд, малък креслив орел, ловен сокол, синявица и пчелояд, както и на ключови бозайници като лалугер и пъстър пор.

Повод за гражданското недоволство е инвестиционно предложение на Общината за промяна на начина на трайно ползване на имот в землището на село Камен. Той е с площ 390 217 кв. м и в момента е със статут „пасище“. Предложението предвижда той да бъде променен в „друг вид поземлен имот, без определено стопанско предназначение“.

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора постановява, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже въздействие върху защитената зона и изисква изготвянето на пълна оценка на степента на въздействие.

В резултат на това през 2026 г. е изготвен доклад за оценка на степента на въздействие върху защитената зона от еколога Диана Кальпова и инженера-лесовъд Иван Кафеджиев. Според заключението в документа промяната на категорията на земята няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на зоната. Няма да бъдат значително засегнати видове и местообитания, предмет на опазване в зоната, се посочва в заключителната част на доклада.

Експертите отбелязват, че в момента теренът представлява запустяла земеделска площ, обрасла с храсти и дървета, и не се използва активно като пасище. В документа се посочва, че от 2007 г. насам различни инвестиционни проекти в зоната са засегнали общо около 422 хектара, което е приблизително 2,6% от цялата територия на защитената зона.

Въпреки заключенията в доклада, граждани и природозащитници изразяват опасения, че промяната на статута на земята е първа стъпка към бъдещо застрояване, включително изграждане на соларен парк или друга инфраструктура. Според организаторите на подписката подобно развитие би довело до загуба на ключови хранителни местообитания за редки хищни птици, включително царския орел, и би променило характера на пасищния ландшафт в района.

В петицията се настоява процедурата по промяна на начина на трайно ползване на имота да бъде прекратена, а теренът да остане публична общинска собственост със статут на пасище. Гражданите призовават също за по-голяма прозрачност и реални обществени консултации при вземането на решения, засягащи защитени територии.

Докладът за оценка на степента на въздействие е публикуван за обществено обсъждане на сайта на РИОСВ-Стара Загора, като срокът за подаване на становища е до 25 март 2026 г. След приключване на обществените консултации инспекцията трябва да издаде окончателно решение по оценката за съвместимост на инвестиционното предложение със защитената зона.