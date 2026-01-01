Очаква се скринингът за рак на маточна шийка и за рак на дебело черво да започне през юни пилотно в три области в страната, каза пред журналисти служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски. Предвиждаше се двете скринингови програми да започнат миналата година.

В началото на март доц. Околийски каза, че обществените поръчки за тестове за изследване на рак на маточната шийка и рак на дебелото черво ще бъдат разследвани от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и, ако трябва, и прокуратурата. Не е ясно как е определен конкретният вид тест, има детайли в процедурата, които не са ни докрай ясни, каза днес той.

По думите му има индикации, че сходни тестове са предлагани на по-ниска цена. Абсолютно отговорно ще подходим към темата за скрининга, има огромен смисъл и в двата вида скрининг, тъй като тези заболявания водят до най-висока смъртност в целия европейски регион на Световната здравна организация, допълни доц. Околийски. Борили сме се да има такъв скрининг повече от 20 години и ще направим всичко по силите си, за да не компрометираме идеята за популационен скрининг.

Сега има тестове, но всички други неща като стъпки ги няма – договори с НЗОК, с лекарите, с лабораториите. По думите му скриннигът, който сега ще бъде организиран, ще бъде с наличните тестове, които вече са платени. Предстои сключване на договорите със Здравната каса и намиране на пари за тези договори, защото няма пари за тях, допълни той.

Скрнингът за рак на маточната шийка ще обхваща жени на възраст 25-65 г., а за рак на дебелото черво - мъже и жени на възраст 45-75 г. И в двете програми ще могат да се изследват желаещите, независимо от здравноосигурителния им статус, каза още доц. Околийски. До момента в България са доставени първите 51 020 диагностични комплекта за рак на дебелото черво и 22 068 комплекта за рак на маточната шийка.

Българският лекарски съюз вече е предоставил алгоритми за провеждането на двата скрининга, но все още не са сключени договори между НЗОК и изпълнителите – лекари и лаборатории. Предстои да бъде уточнена и логистиката по организацията спрямо тези алгоритми и заплащането на дейностите. По думите му алгоритмите почиват на най-добрите европейски практики, но „има елементи и моменти, които не следват логиката на държавен интерес и на интереса на всички медицински специалисти“, защото се появява частно дружество с ограничена отговорност – Център по европейски здравни политики, което е оторизирано и му е възложено да предприеме стъпки за пазарно проучване за създаването на част от процедурите в тези алгоритми, но това трябва да се преразгледа, защото така не можем да вървим към ефективно изпълнение на двете скринингови програми. Резултатите от тези тестове трябва да бъдат въвеждани в реално време и за наша изненада се оказа, че трябва да се въвеждат в система, създадена от Центъра за европейски здравни политики, вместо в Националната здравноинформационна система. Това също ще бъде преразгледано, увери той.

Започнала е проверка на звеното "Вътрешен одит" към Министерството на здравеопазването, в момента има и проверяващи от АДФИ, както и сме подготвили сигнал до прокуратурата, за да се провери цялата процедура по двете програми и осигуряването на тестове и реактиви за тях, допълни доц. Околийски.