Още две детски площадки в Търговище ще бъдат обновени. В първите слънчеви дни на март общинското предприятие „Флора“ започна ремонт на две зони за игра на най-малките жители на областния град. Обновяват се площадката до Детска градина №5 „Червената шапчица“ на улица „Любен Каравелов“ и тази до централната алея в емблематичния за Търговище парк „Борово око“, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

В момента служителите на „Флора“ извършват подмяна на настилките. На площадката в парк „Борово око“ се премахват старите плочки, които ще бъдат заменени с Т-образни павета. Същият тип настилка ще бъде положен и на площадката на улица „Любен Каравелов“. Под детските съоръжения ще бъде поставена ударопоглъщаща настилка, съобразена с изискванията за безопасност.

От администрацията допълват, че се предвижда поставянето и на нови детски съоръжения, както и освежаване на част от съществуващите, които са в добро експлоатационно състояние. Ще бъдат монтирани и нови пейки, кошчета и друго парково оборудване.

След приключване на ремонтните дейности на площадката в парк „Борово око“, служителите на „Флора“ ще започнат изграждането на нова пешеходна алея от т. нар. Алея на занаятите до централната алея в парка.

През тази година е планирано обновяване и на детската площадка в района на улиците „Цар Симеон“ и „Мадара“, както и на площадката до блок №35 в квартал „Запад 2“. Предвижда се и реновиране на две спортни площадки – тази за минифутбол в района на улиците „Лилия“ и „Тракия“, както и на волейболната площадка до блок №34 в квартал „Запад 2“.

От Общината организират поетапното подновяване на детските и спортни площадки в Търговище. През миналата година бяха реновирани зоната за игра в квартал „Запад 2“, както и тази, заключена между улиците „Г. С. Раковски“ №55 и „Поп Сава Катрафилов“ №5. По-рано екипи на общинското предприятие обновиха спортните игрища в кварталите „Въбел" и „Бряг", както и детската площадка в центъра на село Пробуда.