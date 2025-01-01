Започва ремонт на общинските пазари в Търговище. Проектът за благоустрояване на зоната предвижда дейностите да обхванат площ от близо пет дка в района на открития и покрития пазар, както и пространството пред блока на ул. „Васил Левски“ 40, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Срокът за завършване на заложените дейности е една година. Ще бъдат инвестирани 5,5 млн. лв. Те ще бъдат предоставени на администрацията по националната инвестиционна програма за капиталови разходи на общините.

Дейностите ще започнат с обновяването на площите на открития пазар, а търговците оттам вече са настанени в покритата зона за търговия. В зоната на открития пазар ще бъде премахната стара и амортизирана сграда в близост до храм „Св. Иван Рилски“. На нейно място ще бъдат поставени над 60 маси за търговия. Всички те ще бъдат покрити със слънцезащитни перголи.

След приключване на дейностите търговците ще бъдат преместени на открито, за да се премине и към ремонта на покрития пазар. Планира се той да бъде преустроен в търговски комплекс с магазини, офиси, заведения за хранене, обекти за услуги и други. Заложено е и пристрояване на сградата, изграждане на асансьор и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания на двата етажа. Предвидени са мерки за енергийна ефективност чрез монтаж на изолация и подмяна на дограма.

Неправомерно поставени гаражи и складови клетки пред блока на ул. „Васил Левски“ 40 ще бъдат премахнати. Зоната там ще се благоустрои. Ще има нови настилки, паркоместа и озеленяване. Заложени са мерки за осигуряване на достъпна среда с цел по-лесно придвижване на колички и хора с увреждания. В района ще бъде поставено осветление, включително и соларно. Предвидени са 47 места за паркиране, които ще бъдат обособени в различни точки на зоната. Ще има и стоянки за велосипеди. Мерките за озеленяване предвиждат оформяне на зелени и цветни площи около съществуващите дървета, монтаж на пейки и друго парково оборудване.