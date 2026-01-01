Израелската полиция обяви днес, че е задържала близък до премиера човек за предполагаемо възпрепятстване на разследване, свързано, според израелските медии, с изтичане на класифицирана информация за войната срещу палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Франс прес.

Случаят, който отслабва позициите на израелския премиер Бенямин Нетаняху, се отнася до поверителен документ, представен като произхождащ от вече починалия лидер на "Хамас" Яхия Синуар. Документът е бил предаден на германския вестник "Билд" по време на войната в ивицата Газа през септември 2024 г., в нарушение на израелската военна цензура.

"Високопоставен служител от кабинета на министър-председателя е бил задържан за разпит [...] по подозрение във възпрепятстване на разследването“, посочи в изявление полицията, без да назове името му.

Според израелските медии става дума за Цахи Браверман, настоящия началник на канцеларията на Бенямин Нетаняху, който по принцип е определен за следващия посланик на Израел във Великобритания.

Браверман наскоро беше обвинен от Ели Фелдщайн, бивш съветник на Нетаняху, че се е опитал да възпрепятства разследването на тези изтичания на информация.

Според изявленията на Фелдщайн пред обществената телевизия "Кан" в началото на януари, Браверман му е предложил да потуши разследването.

Документът, изтекъл в "Билд", загатва, че "Хамас" не е заинтересован от примирие с Израел, нито от споразумение за освобождаване на отвлечените заложници.

Според израелски медии полицията днес е претърсила дома на Браверман. Фелдщайн, обвинен и задържан за няколко седмици по същия случай, също е трябвало да бъде разпитан днес.