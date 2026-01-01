Върховният касационен съд (ВКС) съобщи, че делото за причиняване на тежка телесна повреда на директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и лека телесна повреда на неговия съсед Георги Димитров ще бъде гледано от Окръжния съд във Велико Търново. Днешното определение на тричленен състав на ВКС е окончателно, а като причина за него са посочени отводите на съдиите от Окръжен съд – Русе.

Съдиите от Окръжен съд – Русе са посочили различни мотиви за своя отвод за разглеждане на делото. "Част от тях са приели, че изразените мнения от различни журналисти и общественици в насока на това, че делото не следва да бъде разгледано от Окръжен съд – Русе поради наличието на зависимости и предубеденост у съдиите в този съд, налага те да не го разгледат, за да не поставят под съмнение обективността на процеса, въпреки че в съдебните си актове са посочили, че нямат съмнение в личната си безпристрастност. Друга част от съдиите твърдят, че демонстрираното публично недоверие в обективността и безпристрастността на органите на досъдебното производство и на съда налагат да бъдат спазени изискванията на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и тези съмнения да бъдат разсеяни, като делото бъде разгледано от друг еднакъв по степен съд", се посочва в мотивите на ВКС.

Заради това образуваното съдебно производство е прекратено, а делото изпратено на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да го разгледа. Съдебният състав на ВКС е приел, че трябва да бъде променена местната подсъдност за разглеждането на делото, като е определил за компетентен да разгледа производството Окръжен съд – Велико Търново. Мотивът за това е, че той се намира в близост до Русе и разглеждането на делото в него не би забавило съществено производството и не би било причина за увеличение на съдебните разноски.

Старши комисар Кожухаров беше настанен в болницата на 4 септември 2025 г., когато му беше направена животоспасяваща и органосъхраняваща операция. В лечебното заведение тогава дойдоха и министърът на вътрешните работи Даниел Митов, и главният секретар на МВР Мирослав Рашков.

За нападението над него и съседа му Георги Димитров малко след полунощ същият ден бяха обвинени четирима младежи. Окръжният съд в Русе първоначално им определи постоянни мерки „задържане под стража“. След това Великотърновският апелативен съд ги намали.

Обвинителният акт срещу четиримата младежи беше внесен в Окръжния съд в Русе на 8 януари т.г. Непълнолетният към момента на деянието Станислав А. е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на старши комисар Кожухаров, при изпълнение на службата му. Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са обвинени за причиняване в съучастие на лека телесна повреда по хулигански подбуди на Георги Димитров.