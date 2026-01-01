Административният съд във Варна образува дело по искова молба на „МБАЛ Варна“ ЕООД (бившата Транспортна болница) срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за неизплатени близо 300 хиляди евро, съобщиха от пресцентъра на съда.

Позицията на ищеца е, че НЗОК неоснователно отказва да заплати реално извършена, отчетена и приета без възражения медицинска дейност за периода август - ноември 2025 г. Търсената сума е 282 784 евро главница и 7 280 евро обезщетение за забавяне, ведно със законната лихва. Болницата оспорва и законосъобразността на наложените от касата „месечни стойности“ (лимити).

В исковата молба е посочено, че лечебното заведение е длъжно да оказва медицинска помощ на всеки, който има нужда, и не може да отказва прием поради изчерпване на предварително определени финансови лимити. Позицията на болницата е, че отказът от заплащане на надлимитната дейност нарушава принципите на правовата държава и правото на достъпна медицинска помощ.

Припомняме, че през януари медиците от болница "Св. Анна" във Варна излязоха на протест, като недоволството им бе свързано със заплащането им и с финансовата политика на здравното министерство и НЗОК.

Тогава медиците от Транспортна болница подкрепиха с отворено писмо протеста на колегите си. В края на януари ръководството на "Св. Анна" заведе иск срещу НЗОК в Административния съд. Търсената сума е над 525 000 евро.