Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов подава до Прокуратурата сигнали за злоупотреби.

"Имаме шантаж на безпрецедентно ниво - някой да изпраща обвинения спрямо министъра към президента и премиера, това не е било последните 35 години. Този шантаж съдържа редица неистини, например, че аз съм отказвал да платя и съм спирал договора на въпросната фирма за 2025-2026 г. Това категорично не е вярно. Основната причина, поради която се нагнетява това съмнение в работата на държавата, е този сигнал", посочи папката си Христанов.

