„За нас е необяснимо защо политически партии, които твърдят, че са в опозиция и които идваха да протестират с нас срещу правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, в момента подкрепят техния бюджет“ – това коментира в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

По думите му всички политически партии без „Възраждане“ са подкрепили закона за удължаването на бюджета на ГЕРБ, ДПС, БСП, „Има такъв народ“.

„ПП-ДБ още когато се гласуваше бюджетът миналата година подкрепиха по-голямата част неговите постановки, както направиха между другото и МЕЧ и „Величие“. Виждаме за пореден път политическата безпринципност на всички политически сили в парламента без „Възраждане“. Ние имахме ясна и принципна позиция срещу този бюджет още когато беше приет. Ние не одобрихме включването на близо 19 милиарда лева в него нов дълг, ние не одобрихме свалянето на прага за ДДС, ние не одобрихме всички останали изкуствено надути приходи, които имаха една единствена цял – да намалят служебно дефицита, за да може да се отговори на изискването на Маастрихтските критерии за максимум 3% дефицит“, посочи Костадинов.

Той припомни, че Министерството на финансите е признало, че бюджетът е с по-голям дефицит от планирания тоест 3,1%, а „заради удължаването на бюджета имаше спиране на теглене на нови кредити, а сега в момента на практика се развързват ръцете за доизпомпване на българските публични финанси“. Според Костадинов единственият начин в момента да бъдат до някаква степен стабилизирани публичните финанси е да се теглят нови кредити.