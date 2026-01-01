Почина актьорът Ерик Дейн, известен с незабравими телевизионни роли в сериали като „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“.

Семейството на 53-годишния Дейн направи изявление пред списание People, в което обяви смъртта му след „смела борба с амиотрофична латерална склероза (АЛС)“ – болестта, за която той разкри през април 2025 г., че е бил диагностициран.

„С тежки сърца съобщаваме, че Ерик Дейн почина в четвъртък следобед (19 февруари) след смела борба с АЛС. Той прекара последните си дни, заобиколен от скъпи приятели, преданата си съпруга и двете си красиви дъщери, Били и Джорджия, които бяха центърът на неговия свят“, се казва в изявлението на семейството пред People.

Актьорът Ерик Дейн сподели, че страда от прогресивното заболяване на Стивън Хокинг

„През целия си път с АЛС Ерик се превърна в страстен застъпник за повишаване на осведомеността и изследванията, решен да промени живота на другите, които се сблъскват със същата борба. Ще ни липсва много и ще го помним с любов завинаги. Ерик обожаваше феновете си и е вечно благодарен за проявената любов и подкрепа, които получи. Семейството моли за уединение, докато преминава през този невъзможен момент“, се допълва в него.

АЛС, известна още като моторно-невронно заболяване, е нелечимо състояние, което засяга нервните клетки в мозъка и гръбначния мозък и с времето води до нарастваща мускулна парализа, съобщи „Индипендънт“.

Дейн се ожени за актрисата Ребека Гейхарт през октомври 2004 г. и двамата имат две дъщери. Гейхарт подаде молба за развод през 2018 г., посочвайки „непреодолими различия“, но прекрати процедурата след диагнозата на Дейн.