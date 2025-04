Актьорът Ерик Дейн, познат с ролите си в сериалите "Анатомията на Грей" и "Еуфория", страда от амиотрофична латерална склероза (АЛС), но ще продължи да работи, предаде Асошиейтед прес.

Дейн разкри диагнозата си в интервю за сп. "Пийпъл".

Амиотрофичната латерална склероза, известна още като болест на Лу Гериг, е прогресивно заболяване, което поразява нервните клетки, контролиращи мускулите в цялото тяло. От нея страдаше покойният физик и космолог Стивън Хокинг (1942-2018).

АЛС постепенно разрушава нервните клетки и връзки, необходими за ходене, говорене и дишане. Повечето пациенти умират от три до пет години след поставянето на диагнозата.

"Чувствам се щастлив, че мога да продължа да работя и с нетърпение очаквам да се върна на снимачната площадка на "Еуфория" следващата седмица", каза 52-годишният Ерик Дейн, като помоли през това време семейството му да не бъде обезпокоявано.

Дейн е женен за актрисата Ребека Гейхарт от 2004 г. Двойката има две дъщери - 15-годишната Били Биатрис и 13-годишната Джорджия Джералдин. Гейхарт подаде молба за развод през 2018 г., но по-рано тази година внесе иск за отхвърлянето й.

