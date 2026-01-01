/ IStock

Европейската централна банка (ЕЦБ) е наложила две глоби на американската банка Дже Пи Морган (J.P. Morgan) в размер на общо 12,18 млн. евро за отчитане на неправилно изчислени рисковопретеглени активи, съобщи франкфурстката институция на сайта си. 

Между 2019 и 2024 г. банката е отчитала по-ниски рисковопретеглени активи, отколкото е трябвало. Това се е случило, защото в продължение на 15 поредни тримесечия е класифицирала неправилно корпоративните експозиции и е прилагала по-ниска рискова тежест за кредитния риск, отколкото предвиждат банковите правила, посочва ЕЦБ в съобщението си. Банката също така в продължение на 21 поредни тримесечия е изключвала неоснователно определени транзакции при изчисляването на рисково претеглените активи за риска от корекция на кредитната оценка, който отразява риска от неизпълнение на задълженията на контрагента по деривативен договор.

Елена Савова/БТА
