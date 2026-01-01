Европейската централна банка (ЕЦБ) е наложила две глоби на американската банка Дже Пи Морган (J.P. Morgan) в размер на общо 12,18 млн. евро за отчитане на неправилно изчислени рисковопретеглени активи, съобщи франкфурстката институция на сайта си.

ЕК публикува данни за напредъка по 8 наказателни процедури срещу България

Между 2019 и 2024 г. банката е отчитала по-ниски рисковопретеглени активи, отколкото е трябвало. Това се е случило, защото в продължение на 15 поредни тримесечия е класифицирала неправилно корпоративните експозиции и е прилагала по-ниска рискова тежест за кредитния риск, отколкото предвиждат банковите правила, посочва ЕЦБ в съобщението си. Банката също така в продължение на 21 поредни тримесечия е изключвала неоснователно определени транзакции при изчисляването на рисково претеглените активи за риска от корекция на кредитната оценка, който отразява риска от неизпълнение на задълженията на контрагента по деривативен договор.