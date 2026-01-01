Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призова за възстановяване и на доверието в международния ред и съхраняването му чрез съвместни реформи в реч при получаването на наградата „Волфганг Фридман“ в Юридическия факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк.

Международният ред, изграден в продължение на столетия, не е бил „налагане на силните над слабите“, а резултат от съвместни усилия на държави с различна тежест и влияние, подчерта Лагард в текста на изказването си, получен в БТА.

Тя отбеляза, че след Втората световна война са създадени ключови институции като ООН, системата от Бретън Уудс, Световната търговска организация и НАТО, които са допринесли за ограничаване на конфликтите и разширяване на световната търговия.

Тази система се ползваше с широка легитимност именно заради съпричастността на държавите при учредяването й. По-малките държави са помогнали за формирането на тази система и тя им предлагаше защита, каквато суровата сила никога не би могла да им даде, отбеляза Лагард.

Многостранната търговска рамка обаче бе създадена за свят, състоящ се от като цяло съпоставими пазарни икономики или малки развиващи се икономики, но не и за голяма сила, чийто модел на растеж може да генерира търговски излишъци, достатъчно големи, за да преобразуват политиката на нейните партньори, посочи президентът на ЕЦБ, имайки предвид възхода на Китай.

По думите ѝ днешните призиви за „нов световен ред“ всъщност представляват връщане към по-стари модели на съперничество и икономически протекционизъм. Лагард предупреди, че разпадането на установените правила и нарастващата фрагментация на световната търговия биха могли да доведат до сериозни икономически загуби и задълбочаване на геополитическото напрежение.

Президентът на ЕЦБ отбеляза, че въпреки ерозията на доверието, взаимозависимостта между икономиките остава висока - както по отношение на търговските вериги, така и във финансовия сектор. Според нея именно тази взаимосвързаност създава силни стимули за сътрудничество. Тя открои и факта, че дори под изключителен натиск международният ред е доказал, че е по-устойчив, отколкото критиците му предполагат.

Лагард посочи, че международните институции трябва да се адаптират към променения баланс на икономическа мощ, включително чрез реформи на Световната търговска организация, която не е загубила значимостта си.

Като пример за ангажимент към многостранния подход тя изтъкна усилията на Европейския съюз за разширяване на търговските и регионалните споразумения, които според нея могат да служат като „лаборатории“ за нови правила и практики.

В заключение Лагард заяви, че международният ред не е неизбежно обречен, но за да бъде съхранен, трябва да бъде реформиран. „Запазването му означава да го променим честно и амбициозно, заедно с всички, които са участвали в неговото изграждане“, подчерта тя.