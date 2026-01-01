Иран уведоми генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че в случай на военна агресия Техеран ще разглежда базите, съоръженията и активите в региона на враждебната сила като легитимни цели, предаде Ройтерс.

„Реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран сигнализира за реален риск от военна агресия“, се казва в писмото от постоянната мисия на Иран към ООН.

В документа се добавя, че Иран „не иска война“, но ще „отговори решително и пропорционално“, ако бъде подложен на военна агресия.

„Всички бази, съоръжения и активи на враждебните сили в региона биха представлявали легитимни цели. САЩ биха носили пълна и пряка отговорност за всякакви непредсказуеми и неконтролирани последици“, се казва в писмото.