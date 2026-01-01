Най-малко трима души загинаха, след като камион, транспортиращ втечнен газ в столицата на Чили Сантяго, катастрофира и се взриви, казаха местните власти, цитирани от Ройтерс. Властите добавиха, че 10 души са били ранени.

Началникът на местната полиция Виктор Виелма заяви пред журналисти, че шофьорът на камиона изгубил контрол над превозното средство и то се блъснало в мантинела, а причините все още се разследват.

Седем по-малки превозни средства също са били засегнати при катастрофата рано тази сутрин в северната част на Сантяго.