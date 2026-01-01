Гръцката Служба за борба с прането на пари днес е издала допълнителен доклад към мащабно разследване за измами със селскостопански субсидии, в който се посочва, че след направен одит на един от служителите във фермерски синдикат, базиран на остров Крит, е установено, че той е укрил повече от 10 милиона евро от данъчните власти в страната, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Според доклада част от годишните декларации за имущество на синдикалиста, подадени в периода 2019-2023 г., съдържат неточна информация, или изобщо не са били намерени. В хода на одита властите са установили, че мъжът е укрил около 8 милиона евро от властите, като същевременно са проверени и активите на съпругата му, която е била одитирана за две години и се твърди, че е укрила още 2,5 милиона евро, става ясно още от доклада.

Синдикалистът, който е в предварителен арест като част от разследването, е описан като централна фигура в престъпна организация, за която се смята, че е подпомагала осигуряването на субсидии чрез неверни или фиктивни декларации от гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ, отбелязва медията.

ОПЕКЕПЕ бе в центъра на разразилия се миналата година в Гърция скандал, свързан с измами със субсидии, заради който Европейската прокуратура започна собствено разследване, а гръцкият министър на миграцията и убежището Макис Воридис, бивш министър на аграрното развитие, беше принуден да подаде оставка. До сега разследванията на гръцките власти и прокуратурата са разкрили злоупотреби за десетки милиони евро, като десетки лица са били задържани, а част от тях вече са и осъдени.