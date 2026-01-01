Край твърдишкото село Сърцево растат три вековни дървета от вида черна топола, които са обявени за защитени. По думите на кметския наместник на селата Сърцево и Близнец Димитър Димитров, дърветата вероятно са на около 150 години.

БТА

Трите тополи се намират край поречието на река Тунджа – място, което е характерно за този вид. Районът е предпочитан от туристи, особено от хора, които се занимават с риболов и водни спортове. Черната топола (Populus nigra) е дървесен вид, характерен за речните поречия и влажните места. Тя може да достигне височина над 30 метра и често живее повече от век.

По спомените на Димитров дърветата са защитени поне от около 20 години, като върху тях са поставени и обозначителни табели. От кметството полагат грижи за вековните дървета – укрепват ги и ги подрязват, за да се запазят възможно най-дълго.

Въпреки усилията едно от дърветата е започнало да се руши, тъй като е изгнило в основата си. В ствола му се е образувала голяма хралупа.

Димитър Димитров е кметски наместник вече 27 години и в момента е в седми мандат. Освен на Сърцево и Близнец, в миналото той е бил кметски наместник и на съседното село Червенаково. По постоянен адрес в Сърцево живеят около 25–30 души.

