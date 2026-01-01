14-тото издание на Националния събор на овцевъдите бе открито официално днес. Като основни проблеми животновъди и производители поставиха по-високите субсидии и изкупни цени на продукцията, решаване на проблема с недостига на работна ръка, премахване високите надценки от търговците. Министърът на земеделието Пламен Абровски призна, че животновъдството е в криза и припомни, че вече са внесени два законопроекта, които да защитят и земеделските производители, и потребителите.

„Ние трябва да променяме законите, за да можем да насърчим кооперирането, да можем да опростим правилата, при които работят земеделските производители, да дадат възможност на българския потребител да има достъп до по-качествена храна на по-ниски цени. Когато един земеделски производител затвори кръга – не само да произвежда, но и да преработва с мандра, да има качествено сирене“, заяви Абровски.