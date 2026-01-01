Парламентът на Словения избра за четвърти път в историята за премиер лидера на десницата Янез Янша.

Тази седмица той постигна коалиционно споразумение за съставяне на ново правителство, тъй като досегашният премиер Роберт Голоб не успя да договори кабинет след парламентарните избори през март.

51 депутати гласуваха за връщането на Янша на власт, а 36 бяха против.

„Развитието и благосъстоянието на Словения са основните приоритети на тази коалиция“, заяви Янша пред парламента при представянето на кандидатурата си.

Голоб, който дойде на власт през 2022 г. върху вълната от протести, обяви миналия месец, че не може да състави правителство.

Янша бързо започна коалиционни преговори, които приключиха със споразумение между неговата Словенска демократическа партия и две дясноцентристки формации - християндемократическата „Нова Словения“ и партията „Демократи“ на бившия му близък съюзник Анже Логар.

Трите партии разполагат общо с 43 места в парламента.

Янша си осигури мнозинство с гласовете на петима депутати от антисистемната партия „Ресница“, създадена през 2021 г. от противници на държавните мерки срещу пандемията от Ковид-19.

Сред приоритетите на коалиционната програма са намаляване на данъците и изграждане на по-ефективна държава чрез децентрализация и ограничаване на бюрокрацията.

„Ще осигурим по-евтина държава, но с по-добро качество“, заяви Янша пред журналисти по-рано този месец.

Той многократно е критикувал разходите на лявоцентристкото коалиционно правителство на Голоб и обещава да възстанови „словенските ценности“, включително „традиционното семейство“.

В речта си Янша обяви също, че правителството му ще настоява за „последователен контрол на законната миграция и предотвратяване на незаконната миграция по външните граници на ЕС“.

„Ресница“ споделя много от точките в коалиционната програма, но обяви, че ще остане в опозиция. Това може да затрудни стабилността на правителството, коментира политическият анализатор Аляж Битенц Пенгов.

„По отношение на парламентарното мнозинство те няма да бъдат стабилни, а и вътрешно няма да са стабилни, основно заради „Ресница“ и Логар“, заяви той пред АФП.

Очаква се Янша да встъпи в длъжност през юни, след като министрите му също бъдат одобрени от парламента на ново заседание, което трябва да бъде свикано в следващите 15 дни.