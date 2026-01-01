Заловиха два пъти за 12 часа 32-годишен мъж да шофира след употреба на наркотици, съобщиха от полицията.

Той е спрян за проверка на 21 май на бул. "Липник". Тестът му за алкохол е отчел 0,85 промила, отчетен е и положителен резултат за наркотици - бензодиазепин.

Заловиха шофьор с положителна проба за кокаин и канабис в Хасково

На шофьора са били съставени два акта акта. 12 часа по-късно той е спрян на улица отново за проверка.

Дрегерът не отчел наличие на алкохол. При теста за наркотици уредъте показал амфетамин.