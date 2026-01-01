Заловиха 45-годишен шофьор с положителна проба за наркотици в Хасково, съобщиха от полицията.

Той е спрян за проверка на 27 април на улица „Ал. Стамболийски“. Тестът му е отчел употреба на кокаин и канабис.

Извършено е претърсване в имот, обитаван от мъжа. В къща са намерени 18 саксии засети с конопени растения с височина до 30 см., за които са полагани системни грижи, препарати за поддържането им и конопени семена.

Общо иззетото количество е 12,5 кг изсушена листна маса, 2 сгъвки с бяло прахообразно вещество с тегло 5 грама и таблетка с лого.

Предстои веществата да преминат през експертиза за потвърждаване на вида им. Мъжът е задържан.