Спипаха дилърка и клиентът ѝ в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

На 22 април непосредствено след закупуване на наркотични вещества е извършена проверка на 29-годишен мъж.

В него е намерена около 0,1 грам марихуана. Установено, че в период от една година, той редовно се снабдявал с "трева" от 27-годишна жена.

При последвало претърсване в жилището ѝ са иззети мобилни телефони, мелничка и около 0,2 грама канабис.

Двамата са задържани и по случая се води разследване.