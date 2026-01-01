Спипаха 32-годишен мъж с голямо количество наркотици в Добрич, съобщиха от полицията.
На 26 март е извършена проверка на автомобил с водача, който е познат на органите на реда.
Открити са два сака с полиетиленови торби суха тревна маса и пакетчета с бяло вещество.
При извършения тест, тревната маса реагира на канабис - с тегло 1 300 грама, а бялото вещество на кокаин с тегло 15 грама.
Иззети са и електронна везна и полиетиленови пакети. Мъжът е задържан и по случая се води разследване.