Спипаха 32-годишен мъж с голямо количество наркотици в Добрич, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Добрич

На 26 март е извършена проверка на автомобил с водача, който е познат на органите на реда.

Открити са два сака с полиетиленови торби суха тревна маса и пакетчета с бяло вещество.

ОД на МВР-Добрич

При извършения тест, тревната маса реагира на канабис - с тегло 1 300 грама, а бялото вещество на кокаин с тегло 15 грама.

ОД на МВР-Добрич

Иззети са и електронна везна и полиетиленови пакети. Мъжът е задържан и по случая се води разследване.