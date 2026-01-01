Гранични полицаи от ГПУ-Каварна задържаха за разпространение на наркотици мъж и жена с голяма сума пари, съобщиха от полицията.

След получена оперативна информация, на 13 март граничен полицейски наряд извършил близо до пристанището в Балчик проверка на 21-годишен работник в пристанището и двама чужди граждани - 33-годишен от Азербайджан и 32-годишен от Турция - помощник-капитан и механик от кораб, акостирал на брега.

Мащабна акция срещу дрогата в София: Задържани са 25 души, наркотици и 15 000 евро

Граничните полицаи установили в тримата общо 29 топчета, обвити в алуминиево фолио с марихуана и 4 полиетиленови пликчета с метаамфетамин. Те са задържани.

Установено е, че работникът е завел моряците в къща в Каварна, откъдето са купили наркотичните вещества. Граничните полицаи и разследващ полицай, съвместно с техни колеги от Районното управление извършват претърсване и изземване на посочения адрес.

Намерени и иззети са 50 топчета с марихуана, 21 пакетчета с метаамфетамин, както и 6 985 евро. Там са задържани 36-годишен мъж и 37-годишна жена за разпространение на наркотици.

Мъжът и жената са привлечени като обвиняеми. Срещу работника и двамата моряци са образувани бързи производства.