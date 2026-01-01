„Имаме уговорена среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши за 4 юни в нейния офис“, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов на брифинг пред журналисти.

„Искам да обсъдя цялостния процес, свързан с българските делегирани европрокурори, както и информацията, която тя изнесе пред медиите“, обясни той.

Кьовеши отказа подробности по случая с българския европейски прокурор Теодора Георгиева

Министърът на правосъдието Николай Найденов каза миналата седмица в кулоарите на парламента, че е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, за да получи допълнителна информация относно твърденията за Теодора Георгиева, процедурата по излъчването ѝ за български делегиран прокурор и обстоятелствата около заеманата от нея длъжност.

На 25 септември миналата година главният прокурор на Европейския съюз (ЕС) информира Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, че колегията на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева, вследствие на което тя бе временно отстранена.