Боди камери и паник бутони като отговор на агресията в линейки и лечебни заведения. За това настояха специалисти, избрали да се посветят на борбата за човешкия живот.

Валя Величкова е парамедик от „Пирогов” с 27 години опит. В последните пет е на първа линия в най-голямата спешна болница у нас. „Всеки ден се сблъскваме с различни случаи - политравми, мозъчни инсулти, инфаркти. Всеки пациент смята, че неговото състояние е най-спешно”, каза тя пред NOVA.

Именно това е сред водещите причини агресията от пациентите да е почти ежедневие. „Нанасят обиди и се стига до търсене на съдействие от органите на МВР и охраната. Особено нощно време агресията е много, много честа. Всичко рефлектира първо върху нас, защото все пак сме на първа линия”, казва Величкова.

„Блъскаха ме в стената, изгубих съзнание“: Как се стигна до жестоката агресия в Спешното в Разлог (ВИДЕО)

„Има хора, които идват под влиянието на алкохол, на наркотици. Хората, които работят в тези екипи, са обикновени - те също имат своите емоции. Поклон пред тях, защото независимо от това, че най-често попадат на словесна и физическа агресия, те продължават да работят”, заяви директорът на „Пирогов” д-р Валентин Димитров.

Не всички истории от Спешната помощ са свързани с агресия. Във въздуха тя липсва, но мисията е същата - да се спасяват човешки животи. Въздушните линейки са три, а зад гърба на екипите стоят 250 мисии. В една от тях - за спасяването на 35-годишна жена в тежко състояние, току-що родила третото си дете - отново са рамо до рамо. „Това е мисия от моя роден град. Аз живея и работя в същата болница. Когато съм на работа в спешната линейка, знам, че всеки един лекар, който е там, е най-големият професионалист, и съм изключително спокойна”, каза медицинската сестра Надежда Костова.

„Това, което за мен е най-важно, е, че една майка на три деца се прибра при тях”, сподели анестезиологът и ръководител в регионална база София към ЦСМПВ д-р Вера Иванова.