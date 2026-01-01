По време на посещението си в Китай сръбският президент Александър Вучич заяви, че производството на хуманоидни роботи в Сърбия ще започне до два месеца, предаде кореспондентът на БТА Теодора Енчева.

Вучич каза, че сглобяването на роботите ще започне в периода между 10 и 20 юли, а цялото производство, което включва и обучението на хуманоидните машини, ще се проведе в три фази.

"Сърбия ще има хуманоидни роботи, каквито никой друг в Европа няма", каза той по време на четвъртия ден от официалното си посещение в китайската република.

Той заяви, че машините ще бъдат обучавани да приготвят кафе, закуска, коктейли, да почистват и др.

По-рано през деня Вучич присъства на демонстрация на редица умения на вече произведени в Китай роботи, които под музикален съпровод изиграха едно от най-популярните сръбски хора - "Моравац".

Държавният глава заяви, че до момента на посещението му са подписани договори, които предвиждат 953 милиона евро нови инвестиции в Сърбия, които ще бъдат разпределени в няколко сръбски града - Ниш, Нови Сад, Зренянин, Шабац, Чуприя и Инджия.