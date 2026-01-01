Чешката компания „Шкода груп“ и базираната в Крагуевац сръбска компания „Майнд Парк“ (MIND Park) са подписали меморандум за разбирателство, който предвижда производството на влакове и трамваи в Сърбия, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

От „Шкода груп“ са потвърдили, че в Сърбия се планира да се произвеждат не само влакови мотриси, но и трамваи, съобразени с нуждите на Белград.

Още през 2021 г. зам.-кметът на сръбската столица Горан Весич обяви в Прага, че „Шкода груп“ ще започне производството на трамваи в Крагуевац до края на годината, но процесът се забави.

Засега от „Шкода груп“ не са се ангажирали със срокове за започването на производството. На въпрос на телевизията от компанията уточняват само, че е решено част от производството на решения за сръбския пазар да бъде разположено в страната в сътрудничество със сръбската компания.

Намерението на „Шкода груп“, както се казва в техния отговор, е да предложат на Сърбия трамваи, както и съобразени със сръбските спецификации влакове за крайградски, регионален и трансграничен транспорт, като се припомня доставката на мотриси за България.