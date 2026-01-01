Карнавално шествие и много други събития са предвидени за празника на Габрово, съобщават от местната Община.

Акцент в програмата е традиционното карнавално шествие, насрочено за 16 май в централната градска част.

Празничната програма започва на 15 май с Празник на щирника пред Дечковата къща – инициатива на Регионалния исторически музей в Габрово и Народно читалище „Зора – 1929“ в село Харачери. В Художествена галерия „Христо Цокев“ ще бъде открита изложба на габровски художници, посветена на празника на града, а в Център „Кристо и Жан-Клод“ ще се състои пърформансът „Метаморфози на работното облекло“. Вечерта на площад „Възраждане“ е предвиден концерт на Атанас Колев и Боро Първи.

На 16 май, когато е Денят на голямото карнавално шествие, в различни части на града ще се проведат изложби, творчески работилници, музикални и артистични прояви. В квартал „Шести участък“ пространството „Танцуващи котки“ ще предложи прожекции, поп-ъп магазин, визуална читалня, DJ програма и джаз изпълнения. В РЕМО „Етър“ посетителите ще могат да се включат в тематичните обиколки „Музеят оживява“, а в спортна зала „Орловец“ ще се състои Националното карнавално ревю на котки „Розмари Казасова“.

Програмата за деня включва още детско карнавално дефиле по улица „Радецка“, миникарнавал в Градинката с мечето, циркови и стрийт арт прояви, куклен спектакъл, танцови уъркшопи и улична магия. В Център „Кристо и Жан-Клод“ ще бъдат открити изложбите „Метаморфози на работното облекло“ и „Кристо – детски години“.

Кулминацията на празничния ден ще бъде карнавалното шествие, което ще премине през централната градска част на Габрово. След него на площад „Възраждане“ ще има концерт на Frankie & Canthina Band, пиро-светлинно шоу и аудиовизуален спектакъл с участието на артисти от Нов цирк и италианския парти формат Il Martedi del Villaggio. В Център „Кристо и Жан-Клод“ е предвидено DJ парти с K not K /Karpov not Kasparov/.

На 17 май, когато Габрово отбелязва празника на града, в Музея на хумора и сатирата ще се състои интерактивна музейна игра за семейства и компании. В РЕМО „Етър“ ще продължат тематичните обиколки и празничните прояви под надслов „Следкарнавална гюрултия“. За децата е подготвен спектакълът „Грамотното мишле“ на Държавен куклен театър – Габрово, а в Градинката с мечето ще има ролер шоу с музика и артистични прояви.

Празничният ден ще продължи с молебен за благополучие в храм „Успение на Пресвета Богородица“, тържествено издигане на знамето на Габрово и биг бенд парад с участието на духови оркестри от Велико Търново, Севлиево и Ботевград. Вечерта на площад „Възраждане“ ще завърши с концерт на Силвия Кацарова, а в кафе клуб „Алфрида“ е предвидено афтърпарти на Gabroverse.

На 18 май в РЕМО „Етър“ ще продължат тематичните музейни обиколки, а на 19 май в Драматичен театър „Рачо Стоянов“ ще бъде представен мултижанровият спектакъл „Невидимо дете“ на режисьора Веселка Кунчева с участието на Владимир Михайлов и група П.И.Ф.

През ноември 2025 година Габрово даде символично начало на „петото годишно време“ – карнавалното, като тогава бе обявено и мотото на Карнавал 2026 – „Краят е близо – да му отпуснем края“. По традиция обратното броене до карнавала започна на 11 ноември в 11:11 часа. Според организаторите карнавалният сезон е част от идентичността на града и продължава традицията на габровския хумор и сатира, чиито документирани проявления датират от началото на XX век.